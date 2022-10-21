Тбилиси, 21 октября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе весьма резко отозвался о депутате законодательного органа киевского режима Алексее Гончаренко, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

телеканал Вітер Кропивницький Алексей Гончаренко

«Гончаренко — легкомысленный человек, и это нельзя комментировать всерьез. Его каждый день лупят на улицах Киева. Напомним, Гончаренко — один из тех людей, наряду сАлексеем Даниловым, Михаилом Подоляком и другими, которые открыто призывают нас идти на войну, на второй фронт и нарушать мир в Грузии», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что после введения 20 октября киевским режимом санкций против родственников грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, Гончаренко высказался за введение санкций уже против самого Иванишвили.