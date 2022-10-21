Уфа, , 08:54 — REGNUM Автоматизированный завода по производству гофротары в Уфимском районе строят в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Прессованный картон Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Данный проект был рассмотрен на совещании в формате «Инвестиционный час» в республиканском правительстве.

Завод мощностью 70 млн тонн картона в год решили строить на территории индустриального парка «Уфимский». Здесь уже проведены инженерные изыскания для подготовки проекта нового производства, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что на реализацию данного проекта планируется направить 280 млн рублей и создать 50 новых рабочих мест.

Инвестор сможет получить налоговые льготы, которые предоставляются резидентам индустриальных парков, а также льготный заём на развитие производства.