Омск, 21 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют похолодание в Омской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Октябрь

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в Омской области погодные условия с 20 по 22 октября формируются под влиянием периферии циклона и его фронтальных разделов.

По словам и. о. начальника отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Светланы Нетепенко, до 22 октября будет преобладать облачная погода с осадками преимущественно в виде дождя. С 22 октября возможен мокрый снег в северных районах. Осадки будут распространяться по территории неравномерно и с разной интенсивностью.

С 22 октября в регионе ожидается похолодание. Ночью будет 0…+5 °С, при прояснении столбики термометров опустятся до — 5 °С. Днём будет +7…+12 °С, местами до +2 °С.

23 октября с ростом атмосферного давления интенсивность осадков уменьшится, они будут наблюдаться только в отдельных районах Омской области. Однако прогнозируется дальнейшее похолодание. Ночью будет — 1…-6 °С, днём 0…+5 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии к концу недели похолодает до — 7 °C, осадков не ожидается.

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