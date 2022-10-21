Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающий Логан Кутюр и защитники Радим Шимек и Эрик Карлссон. У «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и российский форвард Артемий Панарин.

Панарин набрал очки в пятой встрече подряд. Всего на его счету теперь 11 очков — три шайбы + восемь результативных передач. Он идёт на первом месте в списке лучших бомбардиров сезона.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне и набрал два очка в шести матчах. «Рейнджерс» потерпел второе поражение в пяти играх, на счету команды семь очков.

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