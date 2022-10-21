Банги, 21 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Председатель Конституционного суда Центральноафриканской Республики (ЦАР) Даниэле Дарлан, помешавшая президенту страны Фостену-Арканжу Туадере баллотироваться на новый срок, отказалась уходить в отставку в соответствии с распоряжением правительства. Об этом говорится в ее письме, адресованном исполнительному органу.

Kremlin.ru Фостен-Арканж Туадера

Руководитель инстанции напомнила, что полномочия конституционных судей действуют семь лет, и досрочное их прекращение возможно только по решению суда. 70-летняя Дарлан была назначена судьей в 2017 году по решению Туадеры.

В сентябре Конституционный суд ЦАР аннулировал предложение о проведении реформы, которая позволила бы 65-летнему действующему главе государства баллотироваться на третий президентский срок.