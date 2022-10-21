Пермь, , 08:50 — REGNUM В Перми поставщик питания в детские сады привлечен к административной ответственности. Компания не смогла обжаловать штраф, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Штраф Uriston.com

Поставщика продовольствия в дошкольные образовательные учреждения оштрафовали на 5 тыс. рублей после того, как выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в нескольких детских садах муниципалитета.

Стоит отметить, в детском саду города среди воспитанников произошла вспышка острой кишечной инфекцией. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний были установлены многочисленные нарушения на пищеблоках нескольких дошкольных учреждений, в том числе связанные с организацией общественного питания в столовых.