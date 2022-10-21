Владивосток, , 08:48 — REGNUM На территориях Чугуевского, Лазовского, Ольгинского округов 21 октября введён особый противопожарный режим. С начала месяца в регионе зарегистрировано и ликвидировано 16 лесных пожаров общей площадью более 146 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Лесной пожар 61.mchs.gov.ru

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К утру 21 октября в регионе ликвидировали шесть пожаров на землях лесного фонда общей площадью 53 га, два пожара общей площадью 23 га потушили на землях иных категорий.

Специалисты отмечают, что хотя осенние пожары по площади уступают весенним, бороться с ними сложнее и дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории всей Новосибирской области завершён пожароопасный сезон.