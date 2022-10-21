Москва, , 08:54 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) к корпорации Google в лице Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл». Ответчиков обязали разблокировать десять YouTube-ресурсов истца, в том числе аккаунты «Россия 1», «Россия 24». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В случае невыполнения решения суда после его вступления в законную силу с ответчиков будет взыскана судебная неустойка.

В ходе слушаний истцу также было отказано в отводе судьи, так как он не обосновал свою позицию.

«Заявитель полагает, что имеются сомнения в беспристрастности судьи», — уточнялось в материалах дела

Практика незаконной блокировки ресурсов продолжается. Так, в октябре 2022 года корпорация Google заблокировала на своей видеоплатформе аккаунты Совфеда РФ. Роскомнадзор потребовал их разблокировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2022 год десятки российских СМИ лишились доступа к своим аккаунтам в YouTube и были вынуждены через суд добиваться разблокировки, а также выплаты компенсаций. Одновременно с этим в отношении ответчиков вводились обеспечительные меры в виде ареста активов. Первым, кому удалось отсудить у корпорации и её российской «дочки» — ООО «Гугл» крупную сумму, стал телеканал «Царьград». Позднее ООО «Гугл» инициировало в отношении себя банкротное дело. Долги компании исчисляются уже в миллиардах рублей.