Калуга, , 08:49 — REGNUM Власти Калужской области приняли закон о единовременной выплате для всех призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона в размере 100 тыс. Об этом 20 октября сообщил губернатор области Владислав Шапша в своём телеграм-канале.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня на сессии Законодательного собрания региона депутаты единогласно проголосовали за эту дополнительную меру соцподдержки для наших защитников», — написал он в своём сообщении.

Также Шапша уточнил, что такая выплата будет произведена всем призванным по частичной мобилизации, и добавил, что ее будут осуществлять на основании списков областного военкомата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единовременная выплата дляпризванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Камчатского края будет увеличена до 150 тысяч рублей.