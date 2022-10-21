Сеул, , 08:50 — REGNUM В период с 1 по 20 октября экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 5,5%, до $32,4 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт полупроводников упал на 12,8%, металлопродукции — на 17,6%. С другой стороны, экспорт нефтепродуктов вырос на 16,4%, автомобилей — на 32,1%.

Поставки в Китай упал на 16,3%, в Японию — на 16,1%, однако экспорт в США, напротив, вырос на 6,3%, в страны Европы — на 3,4%, во Вьетнам — на 1,7%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 октября вырос на 1,9%, до $37,35 млрд. Дефицит торгового баланса составил $4,95 млрд.

Между тем, общий объём экспорта с начала года по 20 октября включительно вырос на 11,2%, до $557,3 млрд. Дефицит торгового баланса составил $33,8 млрд.