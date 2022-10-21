Будапешт, 21 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Будапешт не поддерживает предложение Европейской комиссии, предполагающее установление потолка цен на российский газ и введение общего для всех европейских государств механизма газовых закупок. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

European People's Party Виктор Орбан

При этом глава правительства подчеркнул, что Венгрия в этом вопросе не является единственной страной.

«Саммит ЕС идёт. Брюссельские предложения резко контрастируют с национальными интересами Венгрии. К счастью, мы не одни», — написал на своей странице в соцсети Орбан.

Премьер-министр Венгрии выразил надежду на то, что на саммите в Брюсселе удастся отстоять национальные интересы страны, потому что в случае введения потолка цен на газ из России Венгрия рискует остаться без энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим отказом от российских энергоносителей в пользу американских страны Европы проигрывают, так как энергоносители из США продаются европейским странам в пять-десять раз дороже.

Читайте также: Санкции ЕС против России дали обратный эффект — Виктор Орбан

Что касается идеи Европейской комиссии ввести потолок цен на российский газ, то, по словам Орбана, это напоминает поведение посетителей питейных заведений, пытающихся сбить стоимость заказываемого пива. Венгерский премьер-министр уверен, что планы властей ЕС обречены на провал.

Ранее по теме: Премьер Венгрии сравнил власти ЕС с посетителями баров из-за идеи по газу