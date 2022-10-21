Запорожье, Запорожская область, 21 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Взрывы произошли в оккупированном киевскими войсками городе Запорожье. Об этом сообщает 21 октября в телеграм-канале издание Страна. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Пишут о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении.

Возглавляющий оккупационную обладминистрацию Запорожья Александр Старух подтвердил обстрел города.

«Ракетами атакуют областной центр», — написал Старух в телеграм-канале.

Ранее СМИ киевского режима сообщали о воздушной тревоге в ряде регионов на территории б. УССР, подконтрольных Киеву.