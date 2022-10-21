Москва, , 08:46 — REGNUM Anna Asti (Анна Дзюба) выпустила новую песню «Ночью на кухне», которая понравилась не всем поклонникам её творчества. Премьера композиции состоялась 21 октября на странице паблика «Русская музыка» соцсети «ВКонтакте».

ANNA ASTI Василий Иванов © ИА REGNUM

Наибольшее количество лайков собрал комментарий под постом, автор которого написал: «Хит. Возглавит все чарты». Однако многие пользователи обратили внимание на однообразность текстов песен исполнительницы.

«Вообще неинтересная песня. Ощущение, будто у неё уже с десяток таких песен, только слова местами меняются», — написала Александра К.

«Чистый проходняк опять. Ну вовсе перестали цеплять её песни», — признался Эдуард Р.

«Она о чём-то хорошем и добром поёт? Все про злость, из пепла и т. п», — отметила Елена Г.

Напомним, в ноябре 2021 года Anna Asti покинула группу Artik & Asti, в которой пела около десяти лет. В апреле 2022-го исполнительница рассказала, что справиться с навалившейся позже депрессией ей помог Филипп Киркоров.

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