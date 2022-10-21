Мелитополь, 21 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании диверсионно-разведывательной группы на территории б. УССР, которая передавала данные ВСУ о подразделениях союзных войск на запорожском направлении для нанесения ударов по ним. В группу входили подростки, самому старшему из которых было 18 лет, младшему — 15.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

На кадрах видео, размещенном Кадыровым в его телеграм-канале, задержанные рассказали, что их принудительно, под угрозой смерти, завербовали для выполнения разведывательной работы. Подростки заявили, что они раскаиваются в своих действиях.

«Все пятеро рассказывают, что путем фото- и видеофиксации передавали ВСУ в запорожском секторе данные наших позиций. Завербованы они фашистами были под угрозой смерти. В результате по их наводке ранее были обстреляны позиции союзных войск. Только чудом никто из военнослужащих не пострадал», — написал Кадыров.

Задержана группа была благодаря действиям сотрудников 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ под руководством Магомеда Тушаева (Молния). Он призвал родителей следить за своими детьми, чтобы потом не пришлось их перевоспитывать силами чеченских бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, побывавшие на днях в зоне СВО несовершеннолетние сыновья Кадырова, участвуя в бою вместе в бойцами отряда «Запад-Ахмат», взяли в плен шестерых военных ВСУ. Троих из них они привезли в Грозный.