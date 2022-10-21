Уфа, , 08:55 — REGNUM Племенное поголовье коров намерены увеличить в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Корова Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Данный вопрос обсуждался на совещании в формате «Инвестиционный час» в республиканском правительстве.

Сообщается, что увеличить племенное поголовье коров, построив новые технологические объекты, намерены в Мелеузовском районе. Общий объём вложений составит 765,5 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в селе Нордовка уже построен телятник, сейчас рабочие приступили к монтажу каркасно-тентовых коровников и вспомогательных сооружений.

Инвестор также намерен взять в аренду дополнительные земельные участки для выращивания сельскохозяйственных культур и построить на них оросительные системы, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что инвестору будут компенсированы некоторые затраты на покупку сельхозтехники и оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на поддержку племенного животноводства в 2022 году направлено 344 млн рублей.

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