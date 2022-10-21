Кемерово, 21 октября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 1 октября 2022 года задолженность по заработной плате составила 55 млн рублей. К уровню 1 октября 2021 года она снизилась в 1,6 раза. Такие данные приводит Кемеровостат.

40.мвд.рф Зарплата

«По видам экономической деятельности сумма задолженности распределилась следующим образом: добыча полезных ископаемых — 34,7 млн рублей, обрабатывающие производства — 14,3 млн рублей, строительство — 6 млн рублей», — уточнил региональный орган статистики.

При этом на одного работника просроченная задолженность по зарплате в среднем составила 65 тыс. рублей.

Отметим, что по данным на 1 сентября 2022 года задолженность по заработной плате в Кузбассе составляла 41,8 млн рублей, на 1 августа 2022 года — 35,8 млн рублей.