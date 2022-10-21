Ярославль, , 08:43 — REGNUM В Ярославле открылись пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных и их семей. Об этом сообщает мэрия города.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Пункты открылись на базе районных администраций, учебных и культурных заведений. Ярославцы могут приносить вещи, технику и инструменты. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками.

«Для семей мобилизованных в пунктах сбора принимаются продукты питания с длительным сроком хранения, бутилированная вода, детское питание, средства личной гигиены, а также детские канцелярские принадлежности и сухой корм для животных», — сказала начальник отдела поддержки молодежных и социальных инициатив Дарья Китаева.

В средства личной гигиены входят шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло, туалетная бумага, салфетки. Для детей ярославцы могут приносить книги, раскраски, альбомы для рисования, карандаши и фломастеры.

Кроме этого, в пункты сбора можно принести вещи для мобилизованных бойцов. Это средства личной гигиены, одежда и постельные принадлежности. Например, полушерстяные и хлопковые черные носки, перчатки, резиновые утеплённые сапоги (р. 42-46), одеяла, постельное белье одноместное.

Можно приносить технику и инструменты: бензопилу, портативную газовую плиту и газовый баллон, который подойдёт для портативной газовой плитки, тепловую пушку, тактические перчатки и очки, мультитул, лопату складную, топор, кирку, пилу, а также фонарики налобные красного цвета и батарейки АА.

Пункты сбора гуманитарной помощи:

Общероссийский народный фронт — пн-пт с 09:00 до 18:00, улица Свободы, 87А, офис 105.

Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского — с 09:00 до 17:00 пн-чт, пт с 09:00 до 16:00, Которосльная набережная, 46 ауд. 201.

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова — с 10:00 до 18:00 пн-чт, пт с 10:00 до 16:00, Советская улица 14, каб. 106а.

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия — с 09:00 до 17:00 пн-пт, улица Елены Колесовой, д. 70, Тутаевское шоссе, 58.

Ярославский государственный медицинский университет — с 16:00 до 19:00, сб-вс с 14:00 до 17:00, проспект Октября, 63к2.

МУБиНТ — с 08:30 до 17:30 пн-чт, пт с 08:30 до 16:30, Советская улица, 80.

Территориальная администрация Заволжского района — с 08:30 до 17:30 пн-чт, пт с 08:30 до 16:30, пр. Авиаторов, 74А.

Территориальная администрация Дзержинского района — с 08:30 до 17:30 пн-чт, пт- с 08:30 до 16:30, Ленинградский проспект, 50.

Территориальная администрация Кировского и Ленинского района — с 08:30 до 17:30 пн-чт, пт- с 08:30 до 16:30, Советская улица, 80.

ДК «Нефтяник» — пн-пт с 10:00 до 20:00, Московский проспект, 92.

ДК «Судостроитель» — пн-пт с 10:00 до 20:00, Театральная улица, 21.

Информацию об акции можно получить по телефону 404-881.

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