Иркутская область, 29 апреля, 2005, 20:58 — ИА Регнум. В деревне Патриха Тайшетского района Иркутской области в результате паводка и ледохода на реке Бирюса погибли три человека. Помимо 87-летней Анастасии Ромашовой, погибшей в ночь с 27 на 28 апреля, жертвами паводка стали Татьяна Пахарева (1937 г.р.) и Эндеш Жумабеков (1929 г.р.). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области, не исключено, что есть еще погибшие.

По неподтвержденным данным, в одном из уцелевших домов нашли живую женщину, которая перенесла стихийное бедствие в своем жилище. Поставлен предварительный диагноз - переохлаждение. Жительница Патрихи направлена в Тайшетскую центральную районную больницу. Поиски других пострадавших, которые могут находиться в домах, заваленных льдом, продолжаются.

Как заявил старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов, по факту гибели Анастасии Ромашовой Тайшетская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности". Кроме того, 28 апреля возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ "Халатность". В рамках их расследования будет дана оценка действиям ответственных за организацию противопаводковых мероприятий лиц, которые, по мнению прокуратуры, не приняли достаточных мер для предотвращения чрезвычайной ситуации в деревне. Кроме того, следователи оценят работу сотрудников, "не обеспечивших оказание помощи жителям села Патриха, которые в силу возраста, старости, болезни или вследствие своей беспомощности не могли принять меры к самосохранению", сообщило ИА Байкальская служба новостей.

Напомним, деревня Патриха с населением 230 человек (из них 110 детей) была подтоплена 27 апреля. На реке Бирюсе из-за маловодности и схода с верховьев льда в районе этого населенного пункта образовался затор. Уровень воды поднялся, но не достиг критических отметок. Однако днем прошел сильный ливневый дождь, после чего уровень превысил критические отметки и Бирюса затопила деревню.