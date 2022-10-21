Харьков, Украина, 21 октября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Харькове прогремели несколько взрывов, сообщили 21 октября местные власти.

Brett Neilson Взрыв

«В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны», — написал в личном телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов рассказал читателям своего телеграм-канала, что по центру региона наносятся удары.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Николаеве прогремела серия взрывов.