Канберра, , 08:41 — REGNUM Австралия и Фиджи подписали соглашение, позволяющее военным обеих стран действовать на территории друг друга, при этом министры обороны назвали это важным шагом в деле сотрудничества в области безопасности, как передает агентство Reuters.

Австралийский моряк и солдат в парадной форме

Тихоокеанские государства заявили, что самой большой угрозой для безопасности региона является изменение климата, однако напряженность между сверхдержавами Китаем и США также играет свою роль, особенно после того как Соломоновы острова заключили пакт о безопасности с Пекином в апреле 2022 года.

Министры обороны государств южной части Тихого океана встретились в Тонге ранее на этой неделе, Австралия стремится к более тесным военным отношениям с тремя островными государствами, имеющими вооруженные силы — Фиджи, Папуа-Новой Гвинеей и Тонгой, дабы противостоять нажиму Китая в регионе.

«Сейчас самое время быть ближе к друзьям», — сказал министр обороны Австралии Ричард Марлз журналистам на Фиджи 20 октября, ссылаясь на нестабильную ситуацию в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и Фиджи обсудили оборонное сотрудничество