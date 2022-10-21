Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск намеревался уволить до 75% сотрудников социальной сети Twitter в случае ее приобретения, сообщает The Washington Post.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Из интервью с причастными к планирующейся сделке и документов, оказавшихся в распоряжении издания, следует, что Маск сказал потенциальным, что он планирует сократить количество сотрудников в компании с 7,5 тыс. до примерно 2 тыс. человек.

Нынешнее руководство Twitter также планировало существенное сокращение штата. До того, как Маск начал свое предложение о поглощении, Twitter планировал сокращение заработной платы на $800 млн, что предполагало увольнение почти 25% работников компании к концу 2023 года, а также серьезные сокращения ее инфраструктуры.

Маск согласился продолжить свое соглашение о покупке Twitter на сумму $44 млрд в начале октября после того, как компания подала в суд, пытаясь заставить его выполнить сделку, о которой стороны договорились в апреле.

Ранее Маск заявлял, что планирует ослабить модерацию контента в социальной сети, и дал понять, что разрешит вернуться тем, кто был удален с платформы, в том числе бывшему президенту Дональду Трампу.