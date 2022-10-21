Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM Единовременную выплата для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Камчатского края будет увеличена до 150 тысяч рублей. Об этом 20 октября сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своём телеграм-канале.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Региональную единовременную выплату для мобилизованных жителей Камчатки увеличиваем до 150 тысяч рублей», — написал он в своём сообщении.

Также Солодов уточнил, что считает такую меры поддержки семей мобилизованных необходимой, и добавил, что в случае необходимости в финансировании таких выплат краю поможет Минвостокразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соглашения с руководителями шести промышленных предприятий Белгородской области о сохранении зарплаты их работникам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, подписали областные власти.