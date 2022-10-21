Пермь, 21 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура в судебном порядке потребовала без всяких отсрочек провести проверку краевого Фонд капремонта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Freesmi.by Суд

«Пермский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел представление прокуратуры на решение Ленинского районного суда Перми по административному исковому заявлению к Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края об отсрочке проведения проверки регионального Фонда капремонта. Основанием для обжалования явилось предоставление судом моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура выявила нарушения исполнения региональной программы капитального ремонта. Стоимость запланированных к проведению в 2020–2023 годах ремонтных работ за счет средств Фонда капремонта существенно превышало уровень его финансовой обеспеченности. Между тем фонд более двух лет не принимая меры, направленные на восстановление своей платежеспособности.

Суд признал бездействие регионального оператора незаконным. Контролирующий орган — Инспекцию госжилнадзора — обязали провести проверку деятельности Фонда на предмет соблюдения требований к финансовой устойчивости. Однако из-за моратория инспекция добилась отсрочки исполнения судебного решения до февраля 2023 года.

Прокуратура обжаловала данное решение. Краевой суд принял новое решение об отказе ответчику в предоставлении отсрочки.