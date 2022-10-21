Якутск, 21 октября 2022, 08:47 — REGNUM Председатель городской думы Якутска Альберт Семёнов посетил земляков, которые участвовали в спецоперации, получили ранения и теперь проходят лечение в Москве. В своём телеграм-канале он назвал бойцов героями.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцов из добровольческого отряда «Боотур» навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского глава Якутии Айсен Николаев. Он привёз им гостинцы, поблагодарил за подвиг и пожелал скорейшего выздоровления.