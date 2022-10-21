В Индонезии увеличилось число жертв трагедии в Маланге
Джакарта, 21 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Одна из жертв трагедии на стадионе в Маланге, проходившая лечение в больнице скончалась, сообщает CNN Indonesia.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
Пациент находился в отделении интенсивной терапии 20 дней.
Общее число погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге составило 134 человека.
Трагедия в Канджурухане произошла после матча 1 октября 2022 года. В результате инцидента также пострадали сотни людей.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило снести стадион в Маланге после трагедии, унесшей жизни 133 человек.