Джакарта, 21 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Одна из жертв трагедии на стадионе в Маланге, проходившая лечение в больнице скончалась, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Пациент находился в отделении интенсивной терапии 20 дней.

Общее число погибших в результате трагедии на футбольном стадионе в Маланге составило 134 человека.

Трагедия в Канджурухане произошла после матча 1 октября 2022 года. В результате инцидента также пострадали сотни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило снести стадион в Маланге после трагедии, унесшей жизни 133 человек.