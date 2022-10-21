Берлин, , 08:37 — REGNUM Посол киевского режима в Германии Алексей Макеев, сменивший на этом посту скандального Андрея Мельника, не даёт поводов для оптимизма властям ФРГ. Об этом 20 октября пишет Die Welt.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что новому послу присущи вежливость и чувство юмора, которыми он, как надеялись немцы, воспользуется в дипломатических целях. Однако в Германии насторожились после того, как Макеев в своём Twitter начал требовать у немцев поставок вооружения, ещё даже не прибыв в Берлин. Также немецкие подписчики посла в Twitter были немало удивлены, когда он попросил дать ему советы по обновлению своего плей-листа.

«Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом», — указывается в статье.

Также отмечается, что Макеева называют «одарённым коммуникатором», он активно использует Twitter: в этой социальной сети у него около 24 тыс. публикаций. Власти Германии опасаются, что и от нового посла они не дождутся никаких улучшений в дипломатической сфере.

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