Берлин, 21 октября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Посол киевского режима в Германии Алексей Макеев, сменивший на этом посту скандального Андрея Мельника, не даёт поводов для оптимизма властям ФРГ. Об этом 20 октября пишет Die Welt.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Отмечается, что новому послу присущи вежливость и чувство юмора, которыми он, как надеялись немцы, воспользуется в дипломатических целях. Однако в Германии насторожились после того, как Макеев в своём Twitter начал требовать у немцев поставок вооружения, ещё даже не прибыв в Берлин. Также немецкие подписчики посла в Twitter были немало удивлены, когда он попросил дать ему советы по обновлению своего плей-листа.

«Очевидно, что преемник Мельника также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом», — указывается в статье.

Также отмечается, что Макеева называют «одарённым коммуникатором», он активно использует Twitter: в этой социальной сети у него около 24 тыс. публикаций. Власти Германии опасаются, что и от нового посла они не дождутся никаких улучшений в дипломатической сфере.