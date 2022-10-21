Канберра, 21 октября 2022, 08:36 — REGNUM Лейбористское правительство Австралии представит свой первый бюджет с учетом глобальной рецессии и жесткого ограничения расходов внутри страны, но при этом выполнит свои скромные обещания, данные во время предвыборной кампании в начале 2022 года, как передает агентство Reuters.
Глава казначейства Австралии Джим Чалмерс, желая не создать ситуацию хаоса, вызванного бюджетными мерами, введенными и отмененными в последнее время в Великобритании, что к привело к отставке части британских министров, сделал акцент на слове «ответственный», говоря о сдержанности в расходах в попытках поддержать борьбу Резервного банка Австралии с растущей инфляцией.
«Урок для нас заключается в том, чтобы мы действовали правильно, ответственно, уверенно, разумно и в соответствии с моментом, потому что ставки относительно высоки, в то время как глобальная экономика остается довольно неопределенной», — сказал Чалмерс на брифинге в пятницу 21 октября.
«Поэтому для нас главным является достижение правильного баланса, — добавил он. — Я считаю, что в документе, который я опубликую во вторник [25 октября] вечером, мы неплохо выстроили бюджетно-налоговую и монетарную политику, и я надеюсь, что рынки посчитают так же».
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