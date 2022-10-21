Канберра, 21 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Лейбористское правительство Австралии представит свой первый бюджет с учетом глобальной рецессии и жесткого ограничения расходов внутри страны, но при этом выполнит свои скромные обещания, данные во время предвыборной кампании в начале 2022 года, как передает агентство Reuters.

Цитата из видео «Shadow Treasurer Jim Chalmers releases Labor’s policy costings» Джим Чалмерс

Глава казначейства Австралии Джим Чалмерс, желая не создать ситуацию хаоса, вызванного бюджетными мерами, введенными и отмененными в последнее время в Великобритании, что к привело к отставке части британских министров, сделал акцент на слове «ответственный», говоря о сдержанности в расходах в попытках поддержать борьбу Резервного банка Австралии с растущей инфляцией.

«Урок для нас заключается в том, чтобы мы действовали правильно, ответственно, уверенно, разумно и в соответствии с моментом, потому что ставки относительно высоки, в то время как глобальная экономика остается довольно неопределенной», — сказал Чалмерс на брифинге в пятницу 21 октября.

«Поэтому для нас главным является достижение правильного баланса, — добавил он. — Я считаю, что в документе, который я опубликую во вторник [25 октября] вечером, мы неплохо выстроили бюджетно-налоговую и монетарную политику, и я надеюсь, что рынки посчитают так же».