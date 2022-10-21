Кишинёв, 21 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдавии в ходе обысков, проведённых 20 октября у членов и активистов оппозиционной партии «Шор», нашли 20 пакетов с деньгами и другие улики. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Вероника Драгалин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Она добавила, что в результате обысков правоохранители задержали 24 человека.

«В ряде населённых пунктов мы изъяли около 20 чёрных пакетов. На пакетах — белые этикетки с написанными от руки словами, это названия районов. Всего было изъято 3,5 млн леев (около 11,1 млн рублей)», — сказала Драгалин.

По её словам, деньги использовали для организации протестной акции в Кишинёве. По версии следователей, в день на протесты тратили более 3 млн леев.

Драгалин заявила, что задокументированы случаи выплаты денег гражданам за участие в акции.

Напомним, «Шор» начала бессрочную акцию протеста в Кишинёве 18 сентября и разбила палаточный городок. Оппозиционеры требуют отставки правительства и президента. 16 октября правоохранители забрали все палатки, установленные протестующими.