Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В столице Чувашии утвердили перечень мероприятий, предусматривающих дополнительную поддержку семей мобилизованных жителей. Им будут бесплатно оказываться ряд услуг в учреждениях культуры, спорта, дошкольного образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Сторожевой корабль «Чебоксары» Cap.ru

В мэрии приняты новые меры поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Они утверждены в рамках исполнения соответствующего указа главы Чувашии.

Дети мобилизованных на военную службу смогут бесплатно продолжить обучение в школах дополнительного образования по основным и дополнительным программам.

Дети и жёны добровольцев или военнослужащих смогут бесплатно посещать кружки художественной самодеятельности и народного творчества в дворцах культуры и библиотеках, кататься на аттракционах в парке «Лакреевский лес», посещать учреждения спорта и зооуголок в детском парке имени А. Г. Николаева, ходить на экскурсии в сторожевой корабль «Чебоксары». Также они не будут платить за билеты на культурно-зрелищные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры.

Для других членов семьи военнослужащего предоставляются 50% льготы на платные услуги в муниципальных учреждениях культуры.

Напомним, что детям мобилизованных военнослужащих также должно быть обеспечено бесплатное посещение детских садов и бесплатное питание в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября глава администрации Чебоксар Денис Спирин заявил о передаче «по запросу» Минобороны беспилотника, использовавшегося для аэромониторинга города.

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