Белгород, 21 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Соглашения с руководителями шести промышленных предприятий Белгородской области о сохранении зарплаты их работникам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, подписали областные власти. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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«Подписали соглашения с руководителями шести промышленных предприятий, которые будут сохранять зарплату своим мобилизованным работникам», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Белгородской области поблагодарил руководство поддержавшим эту инициативу предприятий, и напомнил, что власти региона пообещали поддержку в размере 100 тыс. рублей каждому из мобилизованных.

При этом он уточнил, что соглашения было подписано с предприятиями: ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий», ООО «Белгородский завод металлоизделий», ООО УК «АЛКОР» — управляющей компании ОО «АЛТЕК», ООО «ТЕХНОГРУПП БЕЛГОРОД» и ООО ПФ «Русский Инструмент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что балаклавы и пятиточечники для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, начали шить студенты Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М. З. Гнездилова.