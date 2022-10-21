Тбилиси, 21 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Депутат законодательного органа киевского режима Алексей Гончаренко заявил о желательности введения санкций против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 20 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«[Киевский режим] вводит санкции против тех людей и олигархов, которые представляют кошелёк Путина, грабят Россию и финансируют войну на эти деньги. Члены семьи Бидзины Иванишвили, неформального правителя Грузии, были включены в список попавших под санкции. Это правильное решение. У Иванишвили было 8 месяцев, чтобы встать на правильную сторону в этой войне. Он не смог этого сделать и не встал на стороне свободного мира. Ярким примером этого является действие грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, когда они не проголосовали за резолюцию в поддержку [киевского режима]. В резолюции был один пункт, в котором Россия признавалась государством, спонсирующим терроризм. В состав этой делегации входили члены «Грузинской мечты». Это решение еще раз подтверждает позицию правящей власти Грузии», — сказал Гончаренко.

Гончаренко подчеркнул, что ведётся синхронное сотрудничество между Западом и Киевом в отношении санкций. Это относится к санкциям, которые разные страны ввели в отношении разных лиц. Необходимо продолжать, сказал Гончаренко, такую синхронную работу и объединять мир в отношении политики санкций.

«Введение санкций в отношении членов семьи Иванишвили является чётким сигналом для олигарха. Правящая партия Грузии должна решить, на чьей стороне она будет стоять в продолжающейся войне между Россией и Западом. Я думаю, что вполне возможно ввести санкции против Иванишвили», — сказал депутат.

Напомним, что 20 октября киевский режим ввёл санкции против четверых родственников Бидзины Иванишвили.