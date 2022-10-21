Якутск, 21 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Родственникам военнослужащих, мобилизованных из Якутии для участия в спецоперации в защиту Донбасса, объяснили, почему в некоторых случаях им задерживают перечисление единовременных выплат в размере 200 тыс. рублей. Проблема связана с тем, что бойцы не числятся прикреплёнными к воинской части, отметила 21 октября на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Часть из вас получила, к сожалению, на данный момент заявление, в котором говорится о необходимости проявить терпение и дождаться подтверждения того, что мобилизованный прикреплён к той или иной воинской части. В целях ускорения данной процедуры нами принято решение о командирование сотрудников министерства труда Якутии в воинские части, чтобы получить эти списки», — отметила она.

По словам вице-премьера республики, воинские части не предоставляют необходимые данные оперативно из-за загруженности и невозможности быстрого реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии родственникам военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса, помогают добровольцы. Людям доставляют продукты питания и лекарства, оказывают транспортные услуги и помощь в быту.