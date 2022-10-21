Сент-Пол, США, , 08:31 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Кирилл Капризов Khl.ru

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал две результативные передачи. Также отличились форварды Матс Цукарелло, оформивший дубль, и Сэм Стил.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились нападающие Бо Хорват, Нильс Оман и Дакота Джошуа.

«Миннесота» одержала первую победу в сезоне и набрала два очка в четырёх матчах. «Ванкувер» потерпел пятое поражение в пяти играх, на счету команды два очка.

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