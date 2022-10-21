Кемерово, , 08:32 — REGNUM В Кемеровской области мероприятия по антитеррористической безопасности мостов обеспечиваются силами подведомственной министерству жилищно-коммунального и дорожного комплекса «Дирекции автомобильных дорог Кузбасса». Об этом редакции NGS42.ru сообщили в региональном правительстве в ответе на запрос.

Мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальным данным, финансирование мероприятий по безопасности мостов обеспечивается бюджетом Кемеровской области. При этом власти не сообщили, сколько конкретно средств выделяется на эти цели, но отметили, что объём расходов зависит от характера угроз и оперативной обстановки в местах массового пребывания людей или объектах инфраструктуры. Чаще всего деньги выделяются на установку систем контроля доступа, видеонаблюдения и громкоговорящей связи.

Региональные власти подчеркнули, что мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым планом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Частично обрушились два автомобильных пролёта. Также произошло возгорание семи цистерн железнодорожного состава. Начато расследование.

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