Луганск, , 08:30 — REGNUM Киевские каратели обстреляли поселок Троицкое в Луганской Народной Республике из американской РСЗО HIMARS. Об этом 21 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по населённому пункту Троицкое с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики выпустили по российскому Лисичанску четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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