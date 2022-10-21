Луганск, 21 октября 2022, 08:30 — REGNUM Киевские каратели обстреляли поселок Троицкое в Луганской Народной Республике из американской РСЗО HIMARS. Об этом 21 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики выпустили по российскому Лисичанску четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
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