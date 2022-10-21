Мариуполь, ДНР, 21 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко проверили организацию школьных медосмотров в Мариуполе, сообщает телеграм-канал «Сигнал».

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Кириенко и Мурашко провели совещание по программе диспансеризации детей от 2-х до 17 лет. В отремонтированной школе Мариуполя гости на месте ознакомились, как организованы медосмотры. Оптимальным признано размещение большинства профильных специалистов в спортивном зале учебного заведения, чтобы дети за короткий промежуток времени могли обойти большинство врачей.

В Донецкой Народной Республике прошли осмотры уже 2,8 тыс. детей. В целом мероприятия программы планируется уместить в один учебный год.