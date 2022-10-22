Тегеран, 22 октября, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 20 октября Центральный банк Ирана (CBI) объявил о последних мерах в области международных банковских операций и отметил, что валютное соглашение с четырьмя основными торговыми партнерами стоит на повестке дня. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Флаг Ирана

Ссылаясь на последние меры в области международных банковских транзакций, CBI заявил, что сегодня разрабатывается система электронных платежных сообщений (SEPAM) в качестве альтернативы Обществу всемирной межбанковской финансовой телекоммуникации (SWIFT) в отношениях со многими странами, также на повестке дня стоит валютный договор с четырьмя основными торговыми партнёрами.

Центробанк отметил, что из-за санкций SWIFT и невозможности финансовых и банковских транзакций в этой системе под началом ЦБ был сформирован новый механизм под названием SEPAM.

В настоящее время использование SEPAM в качестве альтернативы SWIFT действует между банками Ирана и некоторых других государств.

«Иран уже заключил с Россией, Ираком и Турцией двустороннее валютное соглашение, направленное на исключение доллара из торговых обменов и использование национальных валют», — подчеркивается в сообщении.