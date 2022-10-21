Екатеринбург, 21 октября 2022, 08:45 — REGNUM Судебные приставы арестовали автомобиль свердловчанина из-за долгов на сумму около 7 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Установлено, что в отношении уральца возбуждено 7 исполнительных производств. Мужчина допустил задолженности по кредитам и накопил долги по отношению к юридическим и физическим лицам.
Приставы изъяли у уральца автомобиль Mercedes GL400. Исполнительным действиям должник не препятствовал. Машину направили на спецстоянку. Её оставили на ответственное хранение взыскателю.