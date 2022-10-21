Екатеринбург, 21 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Судебные приставы арестовали автомобиль свердловчанина из-за долгов на сумму около 7 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

(сс) Sebastian Pociecha Mercedes-Benz

Установлено, что в отношении уральца возбуждено 7 исполнительных производств. Мужчина допустил задолженности по кредитам и накопил долги по отношению к юридическим и физическим лицам.

Приставы изъяли у уральца автомобиль Mercedes GL400. Исполнительным действиям должник не препятствовал. Машину направили на спецстоянку. Её оставили на ответственное хранение взыскателю.