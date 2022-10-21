Херсон, , 08:32 — REGNUM Удар киевских боевиков по переправе через Днепр в Херсоне был умышленно направлен против мирного населения. Об этом сообщил 21 октября журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он отметил, что гражданская переправа работала в ночное время, чтобы переправить на левый берег как можно больше людей. По ней не переправляли военные грузы, ей не пользовались военнослужащие.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская», — сказал Елисеев.

По его словам, при обстреле, скорее всего, были применены кассетные ракеты РСЗО HIMARS с осколочными элементами. Такие элементы увеличивают поражающий эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о четырёх погибших при ударе ВСУ по переправе в Херсоне. По предварительным данным, ещё десять человек получили ранения.

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