Херсон, 21 октября 2022, 08:32 — REGNUM Удар киевских боевиков по переправе через Днепр в Херсоне был умышленно направлен против мирного населения. Об этом сообщил 21 октября журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.
Он отметил, что гражданская переправа работала в ночное время, чтобы переправить на левый берег как можно больше людей. По ней не переправляли военные грузы, ей не пользовались военнослужащие.
«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская», — сказал Елисеев.
По его словам, при обстреле, скорее всего, были применены кассетные ракеты РСЗО HIMARS с осколочными элементами. Такие элементы увеличивают поражающий эффект.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о четырёх погибших при ударе ВСУ по переправе в Херсоне. По предварительным данным, ещё десять человек получили ранения.
Читайте также: При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли четыре человека