Херсон, 21 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Удар киевских боевиков по переправе через Днепр в Херсоне был умышленно направлен против мирного населения. Об этом сообщил 21 октября журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Он отметил, что гражданская переправа работала в ночное время, чтобы переправить на левый берег как можно больше людей. По ней не переправляли военные грузы, ей не пользовались военнослужащие.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская», — сказал Елисеев.

По его словам, при обстреле, скорее всего, были применены кассетные ракеты РСЗО HIMARS с осколочными элементами. Такие элементы увеличивают поражающий эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о четырёх погибших при ударе ВСУ по переправе в Херсоне. По предварительным данным, ещё десять человек получили ранения.

Читайте также: При ударе ВСУ по переправе в Херсоне погибли четыре человека