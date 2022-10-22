Тегеран, , 07:41 — REGNUM Военные учения сухопутных войск Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на северных границах Ирана продолжаются четвертый день подряд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 октября.

Эмблема КСИР

Четвертый день учений сухопутных войск КСИР под кодовым названием «Эгтедар» (могущество) стартовал в присутствии нескольких командиров КСИР в районе Арас на севере провинции Восточный Азербайджан.

На начальном этапе артиллерия сухопутных войск КСИР уничтожила заранее запланированные цели. Во время учений были успешно применены артиллерийские установки калибра 122, 130 и 155 мм, а также ракетные установки и ракеты с точечным наведением, оснащенные «умными снарядами».

После того, как артиллерийские подразделения выполнили приказ, бронетанковое подразделение сухопутных войск КСИР, в том числе танки Т-72 и бронетранспортеры БМП-2, уничтожили свои цели, выполнив маневр с использованием боеприпасов Smart pinpoint.