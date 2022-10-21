Берлин, 21 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Граждане Германии, которые возмущались поведением бывшего посла Киева в Берлине Андрея Мельника, обозвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», рано обрадовались его отставке. Назначенный на этот пост Алексей Макеев, как оказалось, ничем не уступает своему предшественнику. Об этом сообщает Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что в соцсетях новый глава киевской дипмиссии задаёт тон, который демонстрирует нежелание посла быть вежливым дипломатом. Его высказывания дают понять, что, как и предшественник, он будет использовать юмор для получения поддержки граждан Германии.

«[Киев получил] нового посла в Берлине. Алексей Макеев требует немецкое оружие из бомбоубежища, шутит о танках Cheetah и просит своих немецких подписчиков в Twitter подсказать музыку для своего плейлиста. Тому, кого раздражал Мельник, в будущем будет мало радости», — отмечено в статье.

Авторы публикации указывают, «наивные» немцы, «праздновавшие избавление от скандально известного предыдущего посланца с Днепра Андрея Мельника», давно могли бы догадаться, что радовались слишком рано.

«Судя по всему, преемник Мельника также не собирается излагать желания Киева тихим голосом за кулисами. Всё говорит о том, что этот 46-летний человек будет продолжать «дипломатию с открытым забралом», — пишет издание.

В статье Макеева назвали «одаренным коммуникатором», напомнив, что он опубликовал почти 24 тысячи твитов, вдвое больше, чем Мельник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Владимир Зеленский освободил от должности четырех послов Киева, включая и Андрея Мельника. В середине августа бывший посол в очередной раз подверг критике правительство ФРГ за нерешительность в вопросе поставок вооружений Киеву.

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман считает, что бывшего посла киевского режима в Германии Андрея Мельника необходимо объявить в ФРГ персоной нон грата, потому что он «постоянно жалуется на Германию, оскорбляя политиков», а таким образом вести себя дипломату не подобает.

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