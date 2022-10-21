Брюссель, 21 октября 2022, 08:25 — REGNUM Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС создать временный механизм ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея Европейской комиссии установить потолок цен на российский газ напоминает поведение посетителей питейных заведений, пытающихся сбить стоимость заказываемого пива.
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