Брюссель, 21 октября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС создать временный механизм ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в Евросоюзе. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Европейский совет призывает совет и комиссию срочно представить конкретные решения по следующим дополнительным мерам… Временный механизм ЕС по ограничению цены газа в генерации электроэнергии», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея Европейской комиссии установить потолок цен на российский газ напоминает поведение посетителей питейных заведений, пытающихся сбить стоимость заказываемого пива.

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