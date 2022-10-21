Пекин, , 08:25 — REGNUM Разработанный в Китае истребитель-невидимка J-20 теперь можно найти во всех пяти командованиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил недавно делегат ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК), а эксперты заявили, что еще больше самолетов должны поступить в будущем, на вооружение, чтобы заменить своих устаревших предшественников и лучше защитить суверенитет, территориальную целостность и интересы развития страны, сообщает 20 октября газета Global Times.

С момента первого полета J-20 в 2011 году и ввода в эксплуатацию первого самолета этого типа в НОАК в 2017 году, в настоящее время он активно используется во всех пяти командованиях НОАК по всей стране, сказал делегат ХХ съезда КПК от НОАК и Вооруженной полиции Чэнь Лю, когда он посетил выставку на тему «Продвижение вперед в новую эпоху» в Пекинском выставочном центре в понедельник, Центральное телевидение Китая сообщило во вторник.

J-20 играет все более важную стратегическую роль, сказал Чен, который сам является пилотом J-20. Замечания Чэня прозвучали после того, как представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ заявил на пресс-конференции 27 сентября, что китайский истребитель пятого поколения J-20 был введен в эксплуатацию в восточном, южном, западном, северном центральном командовании НОАК. По словам военного эксперта Фу Цяньшао, это также указывает на то, что Китай произвел достаточно J-20, чтобы оснастить этим самолетом все командования.

Китай — огромная страна с самыми разнообразными условиями, что приводит к совершенно разным требованиям к эксплуатации и техническому обслуживанию воздушных судов. По словам Фу, J-20 теперь может адаптироваться к любым климатическим и географическим условиям, имея возможность летать в море и на плоскогорьях, а также в жарких и холодных регионах.

В докладе на ХХ съезде КПК подчеркивалась дальнейшая модернизация национальной обороны и вооруженных сил и говорилось, что присутствие боевых сил в новых областях и новых качествах будет увеличено. Аналитики заявили, что J-20 — это тип оружия, который подходит под описание обладания новыми качествами.

Фу сказал, что Китай все еще эксплуатирует устаревшие истребители третьего поколения, и необходимо, чтобы они постепенно заменялись более совершенными самолетами, такими как J-20, чтобы лучше защищать территориальное воздушное пространство страны, национальные интересы и безопасность. J-20 перешел на использование двигателей отечественной разработки к 2021 году, и к 2022 году он участвовал в миссиях в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, согласно официальным сообщениям ВВС НОАК.