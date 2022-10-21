Сеул, , 08:26 — REGNUM 20 октября президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонные переговоры с главой Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава южнокорейского государства выразил удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества в сферах атомной энергетики, оборонной промышленности и промышленного строительства. Он призвал собеседника оказать всемерную поддержку южнокорейским компаниям, работающим в Египте.

В свою очередь, Абдель-Фаттах ас-Сиси приветствовал выход на египетский рынок южнокорейских компаний, работающих в сфере энергетики, электромобилей и судостроения.

Он напомнил о том, что в ноябре в Египте состоится Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Юн Сок Ёль выразил готовность к сотрудничеству в данной области, пообещав направить на конференцию своего представителя.