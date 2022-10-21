Сеул, 21 октября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 20 октября президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль провел телефонные переговоры с главой Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Глава южнокорейского государства выразил удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества в сферах атомной энергетики, оборонной промышленности и промышленного строительства. Он призвал собеседника оказать всемерную поддержку южнокорейским компаниям, работающим в Египте.

В свою очередь, Абдель-Фаттах ас-Сиси приветствовал выход на египетский рынок южнокорейских компаний, работающих в сфере энергетики, электромобилей и судостроения.

Он напомнил о том, что в ноябре в Египте состоится Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Юн Сок Ёль выразил готовность к сотрудничеству в данной области, пообещав направить на конференцию своего представителя.